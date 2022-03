Osasco terá carreata de São José neste sábado (19)

A Catedral de Santo Antônio, em Osasco, realiza no sábado (19) uma carreata em homenagem ao santo São José. O ponto de encontro será às 18h, na Capela São José, com destino à Catedral.

Também no sábado, Catedral realiza a Solenidade de São José, com o encerramento da “Novena de São José”. A Santa Missa acontecerá às 7h, 11h e às 19h30, com a opção para os fiéis participarem de forma presencial.

Confira o trajeto completo da carreata em Osasco:

– Rua Jakob Lindenmaier, número 9 (Capela São José);

– Av. Visconde de Nova Granada;

– Av. Dos Autonomistas;

– Rua José Gasparini;

– Av. Visconde de Nova Granada;

– Retorno para acesso a Av. Sport Club Corinthians Paulista;

– Ponte José Venâncio da Cunha;

– Rua Agop Kamalakian;

– Av. Santo Antônio;

– Rua César Abraão;

– Av. Lucianinho Meli;

– Av. Alberto Santos Dumont;

– Av. Casper Líbero;

– Av. Santo Antônio (Catedral);