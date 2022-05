Osasco terá drive thru da Campanha do Agasalho no dia 21

O Fundo Social de Solidariedade de Osasco realiza no dia 21 de maio, das 10h às 15h, o drive thru da Campanha do Agasalho. Assim como nas edições anteriores, a ação ocorre em frente à Prefeitura (Avenida Lázaro de Mello Brandão, 300, Vila Campesina).

Quem quiser praticar mais este gesto de solidariedade, pode doar cobertores novos e embalados para evitar o contágio pelo coronavírus. Não será necessário descer do carro, pois funcionários estarão no local para receber as doações.

É o terceiro ano consecutivo que o Fundo Social, presidido pela primeira-dama, Aline Lins, realiza o drive-thru da campanha do agasalho em Osasco. Todos os donativos arrecadados serão destinados às famílias carentes cadastradas no Fundo Social de Solidariedade.

SERVIÇO

Drive Thru Campanha do Agasalho 2022 de Osasco /

Quando: 21 de maio, das 10h às 15h /

Onde: Em frente à Prefeitura (Avenida Lázaro de Mello Brandão, 300, Vila Campesina)