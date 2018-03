Osasco terá encenação gratuita do Auto da Paixão nos dias 29 e 30 de março

Nos dias 29 e 30 de março, Osasco receberá a encenação do “Auto da Paixão – Via Sacra Dolorosa”, do Grupo de Cultura Popular Lira dos Autos, na Escola de Artes César Antônio Salvi (Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 360, Centro), com entrada gratuita. Já no dia 28/3 (quarta-feira), às 20 horas, acontece um ensaio aberto, também com entrada gratuita.

O grupo mostra de forma não tradicional a história da Paixão de Cristo, com a base do teatro de rua, levando o espectador a uma vivência e experiência únicas, resgatando cantos e danças populares como Maculelê, Boi, Ciranda, Festas do Divino e elementos circenses.

Nesta montagem, o “Auto da Paixão – Via Sacra Dolorosa” explora a interpretação dramática dos atores, utilizando do espaço cênico, onde o público se move conforme as cenas do espetáculo, colocando, em vários momentos, o público como parte da história.

A apresentação é feita pela parceria entre a Prefeitura de Osasco e pelo Sesc. O espetáculo é gratuito

Serviço

Auto da Paixão

Dia: 28/3, às 20 horas – Ensaio aberto

Apresentações

Dias: 29 e 30/3, às 20 horas

Local: Escola de Artes César Antônio Salvi

(Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 360 – Centro)