Osasco terá Fábrica de Cultura 4.0 com cursos de tecnologia e inovação no Rochdale

O governo estadual anunciou nesta terça-feira (18) a criação de cinco novas Fábricas de Cultura 4.0 em 2022. Osasco está entre as cidades contempladas com o projeto de inclusão cultural.

Além de Osasco, as regiões de Heliópolis, Ribeirão Preto, Santos e Iguape também receberão unidade da Fábrica de Cultura 4.0 este ano. O investimento do governo de São Paulo será de R$ 60,5 milhões no projeto.

A Fábrica de Cultura 4.0 de Osasco será localizada no bairro Rochdale, de acordo com o governo estadual. Serão oferecidos 92 cursos, 1.750 vagas e 490 atividades de difusão, para um público de 100 mil pessoas. O investimento é de R$ 4,5 milhões, com um custeio anual de R$ 7,4 milhões. A previsão de funcionamento é em junho deste ano, sob gestão da Poiesis.

Formação e difusão cultural

Em 11 anos, as 12 unidades das Fábricas de Cultura existentes atenderam 12,5 milhões de pessoas. O projeto, focado na formação, produção e difusão cultural é destinado aos jovens em situação de vulnerabilidade social de 14 a 24 anos.

Na versão 4.0, as unidades focam em tecnologia, inovação e criatividade, com cursos de audiovisual, artes visuais, dança, circo, design, drones, games, literatura, moda, música, programação e robótica.

As novas Fábricas de Cultura 4.0 terão espaço maker, coworking, bibliotech, estúdios profissionais, auditório e espaço multiuso. Serão 667 cursos oferecidos por ano, um total de 12.585 vagas nas unidades de Osasco e demais regiões contempladas.