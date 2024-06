Osasco terá Feirão do Emprego com mil vagas para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS

Osasco terá Feirão do Emprego com mil vagas para pessoas com deficiência...

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda de Osasco realiza em julho um grande Feirão do Emprego com 1 mil vagas exclusivas para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. A iniciativa celebra os 33 anos da Lei 8213/91, que garante cota à PcDs nas empresas.

O feirão será no dia 16 de julho, das 9h às 15h, na EMEF Marechal Bittencourt (Rua Gen. Bittencourt, 443 – Centro de Osasco). Para participar, o interessado precisa fazer a inscrição acessando o link Feirão de Emprego para Pessoa com Deficiência e Reabilitado do INSS e preenchendo o formulário.

Após o preenchimento das informações, as equipes do Portal do Trabalhador analisarão o perfil de cada candidato e se ele se encaixa com as vagas abertas no feirão. Em caso positivo, o candidato recebe uma carta de encaminhamento para participar do processo seletivo do dia 24, agendado com a empresa.

No caso de a pessoa fazer a inscrição mas não receber a carta, mesmo assim ela vem participar do Feirão. “A diferença é que, com a carta, o candidato já chega encaminhado para uma vaga no seu perfil profissional, o que aumenta suas chances de contratação”, explica o Portal do Trabalhador.

Outras informações podem ser encontradas no perfil do Portal do Trabalhador de Osasco nas redes sociais.