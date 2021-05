Osasco terá manifestação contra Bolsonaro no sábado (29)

Partidos e grupos de oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) planejam manifestações por todo o país neste sábado (29). No Largo de Osasco, haverá panfletagem e concentração em frente a estação da CPTM, a partir das 12h.

Em seguida, grupos de diversas cidades vão rumar para um ato unificado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Além da saída do presidente Jair Bolsonaro, na pauta dos manifestantes estão reivindicações como aceleração da vacinação contra a covid-19 e aumento no valor do auxílio emergencial.

Os organizadores orientam que os participantes do protesto usem máscara, álcool em gel e procurem manter o distanciamento, como medidas de combate à disseminação da covid-19.

Faltam 2 dias para o Dia Nacional pelo Fora Genocida! Quer ir à manifestação na Paulista com a gente? Vamos nos concentrar na frente da Estação de Osasco às 13:30 e sairemos às 14h de Osasco. Manda uma mensagem na dm para combinarmos de nos encontrar.#ForaBolsonaroGenocida pic.twitter.com/lv6holsXWJ — Mandata AtivOz (@ativ_oz) May 27, 2021

