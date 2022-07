Osasco terá Marcha para Jesus em agosto

A Marcha para Jesus em Osasco será realizada no dia 13 de agosto, após dois anos suspensa devido à pandemia de covid-19. O retorno do evento foi anunciado durante cerimônia realizada nesta segunda-feira (11), na Associação Atlética Floresta, e contou com a presença do prefeito Rogério Lins.

O evento, organizado pelo Conselho de Pastores Evangélicos de Osasco, conta com apoio da Prefeitura e começará às 9h, com saída da Praça do Samba, no bairro Km 18, e encerramento no Calçadão da Rua Antônio Agú, em frente ao shopping Osasco Plaza.

Em razão da pandemia da covid-19, a última marcha aconteceu em 2019. Para este ano são esperadas cerca de 30 mil pessoas na Marcha para Jesus que reúne igrejas de diversos segmentos evangélicos, entre as quais Assembleia de Deus e Batista.

MARCHA PARA JESUS OSASCO

Quando: 13 de agosto, às 9h /

Onde: concentração Praça do Samba, no Km 18