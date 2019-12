Osasco terá no fim de semana festivais de Hambúrguer, Cerveja e Churros

No próximo final de semana, sábado (14) e domingo (15), Osasco sediará três festivais simultâneos: de Hambúrguer, de Cerveja e de Churros, na avenida Presidente João Goulart, no Jardim D’Abril.

O evento terá diversas atrações nos dois dias, como uma área kids para as crianças cheia de brinquedos infláveis, tiro ao alvo, tobogã, pula-pula e kid play; bandas de vários estilos, como MPB, Sertanejo Universitário entre outros e food trucks.

O Festival de Hambúrguer vai reunir opções com costela, linguiça, fraldinha, entre outros, combinados com bacon, queijos e uma grande variedade de acompanhamentos.

No de Cerveja, serão mais de 20 estilos de cervejas artesanais como Weiss, IPA, Vinho, Ice, Pilsen, Black e Especiais, entre outras, distribuídas entre as cervejarias tradicionais de Osasco: Good of Beer, Chopp online, Malu Beer e ZZ Chopp.

O Festival de Churros terá diversas opções de sabores: tradicional doce de leite, chocolate, oreo, prestigio, beijinho, ChuVette, que é junção de uma deliciosa casquinha de churros com sorvete, entre outros. Haverá também as versões salgadas com atum, frango, peito de peru, queijos, bacon, enfim tem para todo gosto e vai deixar os fãs de churros com água na boca.

Festival em Osasco – Hambúrguer, Cerveja e Churros

Data: 14 e 15 de dezembro (sábado e domingo)

Horário: das 12h às 22h

Local: Av. Presidente João Goulart, Jardim D’Abril – Osasco – SP

Realização: Kickstart Eventos

Preço dos brinquedos: R$ 5,00 (cinco minutos) ou R$ 30,00 passaporte para o dia todo.

Obs: Nos dias do evento, a avenida ficará fechada no sentido bairro

Entrada gratuita