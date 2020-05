Osasco terá nova ampliação de infraestrutura contra Covid-19, diz Rogério Lins

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou, neste domingo (24), que uma parceria com o governo do estado vai ampliar leitos e infraestrutura para atender pacientes com o novo coronavírus (covid-19) no município.

“Osasco terá nova ampliação de leitos e ampliação de infraestrutura contra o COVID-19, em parceria com o Governo do Estado”, escreveu Lins nas redes sociais.

O anúncio foi feito por Rogério Lins logo após reunião de planejamento estratégico de combate ao coronavírus, que contou com a presença do secretário Desenvolvimento Regional do estado, Marco Vinholi.

Na publicação, o prefeito de Osasco reforçou ainda o apelo para que os munícipes respeitem o isolamento social. “Fique em casa com sua família, mas se tiver que sair, use máscara”, declarou.