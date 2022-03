“Osasco terá parque ecológico de 60 mil m²”, diz prefeito Rogério Lins

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), informou, na tarde desta quinta-feira (17), que a cidade ganhará um parque ecológico com 60 mil metros quadrados, no Campo do Golf, Vila São Francisco.

O anúncio veio após meses de discussões envolvendo a região, na qual vizinhos e moradores de condomínios de alto padrão no entorno temiam um “boom” imobiliário, com a construção de novos prédios. Eles defendem a preservação de uma das maiores áreas verdes da cidade, mantida em propriedade particular.

“Após tratativas entre Prefeitura, EKKO Group, Ministério Público e Associação Avive, ficou decidido que todo o maciço arbóreo nativo será preservado”, explicou o prefeito Rogério Lins.

A área de mais de 150 mil metros, na Vila São Francisco, foi tema de diversos debates na cidade. Em 2020, chegou a tramitar na Câmara Municipal de Osasco um projeto de lei que dispõe sobre o tombamento e preservação da área.