Osasco terá primeira creche com centro comunitário integrado

A Prefeitura de Osasco anunciou, na quinta-feira (25), a construção da primeira creche e centro comunitário integrados. A unidade ficará no Jardim Mutinga e terá capacidade para atender 94 crianças, de quatro meses a três anos, em período integral.

O prédio, localizado na rua Heliotrópio, possui dois andares. O térreo será destinado para as crianças, assim como nas demais unidades educacionais. Já o pavimento superior contará com um salão para uso da comunidade, onde poderão ser disponibilizados cursos profissionalizantes e atividades culturais.

“Aqui funcionava uma associação dos moradores do bairro, mas queríamos algo com mais infraestrutura e que atendesse também as crianças”, explicou o prefeito da cidade, Rogério Lins, em visita ao local.

A creche seguirá os padrões de infraestrutura física do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FDNE) e terá cinco salas de aulas, cozinha, refeitório, sanitários adaptados, salas de diretor e professor, recepção, solários, fraldários, lactário, área de amamentação, brinquedoteca e playground.

Nesta semana, além da creche do Jardim Mutinga, a administração municipal anunciou a construção de outras três CEMEIs no Jaguaribe, Jardim Helena e Portal D’oeste. Também está em construção a unidade do Mundo da Criança da nona Norte, no Jardim Piratininga.