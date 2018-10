Osasco terá reforço de 81 novos guardas municipais nas ruas a partir de dezembro

Os 81 novos agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco empossados no mês de maio estão prestes a concluir a primeira parte do treinamento e passar para a segunda fase do processo de preparo, o estágio obrigatório de 80h. Eles devem estar aptos para atuar nas ruas a partir de dezembro, de acordo com a Prefeitura.

O objetivo do Estágio Supervisionado é colocar o novo GCM em contato com a população e permitir que desenvolva, nas diversas ocorrências, o seu aprendizado teórico.

Neste período, o aluno GCM é acompanhado de perto por um Oficial ou Graduado da corporação. Estes novos agentes concluirão os treinamentos e estarão aptos para irem às ruas ainda no mês de dezembro.

Além dos 81 novos agentes empossados em maio, a Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Segurança e Controle Urbano, empossou, no mês de julho, 69 guardas aprovados no concurso realizado em 2017. Estes novos agentes concluirão os treinamentos e estarão aptos para ir as ruas no primeiro bimestre de 2019.

Escola de Formação

A Prefeitura de Osasco inaugurou no mês de junho a Escola de Formação e Ensino da GCM, um prédio de quatro andares, com seis salas de capacitação com capacidade para 40 alunos cada e duas salas para a coordenação.

Atualmente o local dispõe de cursos que envolvem as mais diversas disciplinas, como Armamento e Tiro, Técnicas e Táticas Operacionais, Direitos Humanos, Defesa Pessoal, Uso de Equipamentos de Baixa Letalidade, Policiamento Escolar, Direito Penal, Redação Oficial, entre outras.

A escola é utilizada tanto para formar os novos agentes quanto para aprimorar o efetivo atual da GCM.