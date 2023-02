Osasco terá seletiva de futebol americano neste sábado (25)

O time de futebol americano Osasco Soldiers promove, no sábado (25), uma seletiva em busca de novos atletas para a sua equipe masculina e feminina. Os testes serão realizados na Arena CSU, Rua Diogo Benítez, 483, ao lado da Pista de Skate do Bela Vista.

A participação na seletiva é gratuita e não é necessária inscrição prévia. Os interessados precisam apenas chegar ao local às 18h, com camiseta branca, chuteira de society ou tênis e garrafa de água individual. É proibido o uso de chuteira de cravo.

A equipe informa que não é necessário ter conhecimento prévio, nem experiência no esporte, os únicos pré-requisitos são vibração, intensidade e compromisso.

Futebol americano em Osasco

Fundado em 2008, o Soldiers é o primeiro e único time de Futebol Americano da cidade de Osasco. A ideia de sua formação veio quando César Augusto dos santos, morador local, decidiu praticar o esporte, mas percebeu que não havia onde treinar por perto.

Além do futebol americano tradicional, o Soldiers também possui uma equipe de Flag Football, modalidade jogada sem equipamentos, com regras similares às do jogo tradicional mas com campo reduzido e com menos contato físico: ao invés de derrubar o jogador com a bola ao chão, o defensor deve retirar uma fita (Flag) presa com velcro na cintura do adversário para parar a jogada. No flag o Soldiers foi campeão do Galpão da Luz Bowl em 2019, e vice-campeão paulista da FEFASP no mesmo ano.

SERVIÇO

Seletiva do Soldiers Futebol Americano

Quando: 25/02/2023 sábado, às 18h

Local: Arena CSU Rua Diogo Benitez 483 Bela Vista, Osasco (ao lado da pista de skate do Bela Vista)

Gratuito