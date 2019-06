Osasco terá tradicional “Arraiá do Servidô” nesta sexta (28)

O tradicional “Arraiá do Servidô” de Osasco acontece nesta sexta-feira (28), a partir das 18h. Este ano a festa tem novo endereço: a Arena VIP, na Avenida Sport Club Corinthians Paulista, 1.360, Jardim das Flores. A entrada é gratuita.

O Arraiá do Servidô reúne milhares de pessoas todos os anos e conta com diversas atrações para toda a família. Este ano, o evento tem participação especial do cantor Netinho de Paula, que doou o seu show ao Fundo Social de Solidariedade, sem custos ao município, bem como a Banda Rock Estrada e Dumy Souza.

A criançada poderá brincar na pescaria e no parque de diversões montado especialmente para o evento, com Barco Viking, Surf, Sking Dance, Twister, touro mecânico, tiro ao alvo, argola, chute ao gol, brinquedos infláveis etc. Tudo a preços acessíveis.

Ao final da noite haverá ainda a divertida dança da quadrilha dos servidores e o tradicional acendimento da fogueira.



Toda arrecadação das barracas será revertida às campanhas do Fundo Social de Solidariedade.

Nos anos anteriores, o arraiá foi realizado no pátio da CMTO.

Arraiá do Servidô de Osasco

– Data: 28/6 (sexta-feira)

– Horário: a partir das 18h

– Local: Arena Vip. Avenida Sport Club Corinthians Paulista, 1360, Jd. das Flores

– Entrada gratuita

– Estacionamento gratuito na Concha Acústica FITO (Avenida das Flores, 701, Jardim das Flores)