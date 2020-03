Osasco terá três pontos de vacinação contra gripe a partir desta quinta-feira (26)

A cidade de Osasco vai receber novos lotes da vacina contra gripe destinadas aos idosos com mais de 60 anos, nesta quinta-feira (26). A Prefeitura vai expandir para três os pontos de aplicação no sistema “Drive Thru”, que vão funcionar das 10h às 15h.

“Vamos fazer uma campanha bem ostensiva no Drive Thru/Pit Stop, um sistema que deu certo aqui na cidade, com mais organização e segurança, para que o idoso possa ser rapidamente vacinado e retorne em segurança para o seu isolamento social”, disse o prefeito Rogério Lins em transmissão ao vivo, via Facebook, nesta quarta-feira.

Inicialmente, a administração municipal implantou um ponto drive thru no estacionamento da Prefeitura. A partir desta quinta, além deste, haverá vacinação também na Fito Zona Sul, que fica no Jardim das Flores, e na Fito Zona Norte, no Jardim Piratininga.

Lins destaca ainda que a vacina não imuniza o idoso do coronavírus (covid-19). “Não há necessidade de todas as pessoas quererem tomar [a vacina] ao mesmo tempo. Essa campanha vai até o dia 22 de maio”.

Nos primeiros dias da campanha de vacinação contra a gripe (H1N1 e H3N2), a Prefeitura aplicou 22 mil vacinas recebidas pelo governo do estado.