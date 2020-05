Osasco ultrapassa 8 mil casos suspeitos notificados e 300 mortes com confirmação de Covid-19

O número de mortes com confirmação do novo coronavírus em Osasco chegou a 301 nesta quarta-feira (27). A cidade tem, até o momento, 8.240 casos suspeitos notificados da doença, de acordo com boletim divulgado pela Prefeitura.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, afirmou, na transmissão ao vivo que realizou na noite desta quarta, via Facebook, que a maioria dos óbitos registrados no município não ocorreram na rede pública de saúde.

“Muitos desses óbitos, e falo com pesar, não são na rede pública, falo com sentimento de pesar, mas na rede particular. Estamos trabalhando com números reais para que a população entenda que estamos em guerra”, declarou Lins.

Osasco tem 3.445 casos com confirmação da doença até o momento. Outros 2.196 casos suspeitos notificados não pertencem ao município, de acordo com a administração municipal.

Ainda na live, o prefeito ressaltou o número de casos e mortes com confirmação do novo coronavírus, com um apelo aos munícipes. “Muitas pessoas olham para os números, mas nós olhamos para os nomes. Não espere esses números chegarem para você como nomes para que você entenda o que é o coronavírus”, completou Lins.

A cidade tem ainda 1.367 casos suspeitos e 14 óbitos suspeitos em investigação, aguardando o resultado do exame que comprove ou não a doença. Dos pacientes que testaram positivo para o coronavírus em Osasco, 2.303 já estão recuperados.

