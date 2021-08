Osasco vacina quem tem a partir de 18 anos em dois mega pontos

A Prefeitura de Osasco iniciou a vacinação de quem tem a partir de 18 anos contra a covid-19 em dois mega pontos de vacinação, nas zonas Sul e Norte da cidade.

A ação acontece entre esta terça e sexta-feira (13), das 9h às 17h, no ginásio Geodésico, na avenida Eucalipto, 281, Cidade das Flores, zona Sul; e no Sesi Osasco, que fica na rua Calixto Barbieri, 83, IAPI, zona Norte.

Para vacinar-se em um dos mega pontos é preciso fazer o agendamento na Central 156 (3651-7080) ou app 156 Osasco e, no momento da imunização, apresentar documento com foto e comprovante de endereço. Também é necessário fazer o pré-cadastro no www.vacinaja.sp.gov.br.

UBSs

Nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Centros de Atenção ao Idoso (CAIs), o calendário de vacinação contra a covid é outro, sendo 28 anos+ na terça-feira, 10/8; 27 anos+ na quarta-feira, 11/8; 26 anos+ na quinta-feira, 12/8; e 25 anos+ na sexta-feira, 13/8.

Nas UBSs e CAIs também é necessário o agendamento na Central 156 (3651-7080) ou app 156 Osasco para o período da manhã. À tarde é livre demanda, mas há distribuição de senhas em quantidade limitada.

Vacinação contra a covid-19 em Osasco:

18 anos+ // Dias: 10, 11, 12 e 13 de agosto, das 9h às 17h

• Necessário agendamento na Central 156 (3651-7080) ou app 156 Osasco / Pré-cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br / Apresentar documento com foto e comprovante de residência

MEGA PONTO ZONA SUL: Centro Poliesportivo Sebastião Rafael da Silva – Geodésico / Avenida Eucalipto, 281, Cidade das Flores

MEGA PONTO ZONA NORTE: Sesi Osasco / Rua Calixto Barbieri, 83, IAPI

Vacinação nas UBSs e CAIs

10/8 – 28 anos+

11/8 – 27 anos+

12/8 – 26 anos+

13/8 – 25 anos+

. Necessário agendamento na Central 156 (3651-7080) ou app 156 Osasco para o período da manhã

. Pré-cadastro no www.vacinaja.sp.gov.br

. Apresentar documento com foto e comprovante de residência

. Para o período da tarde não há agendamento, mas distribuição limitada de senhas nas unidades