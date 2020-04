Osasco vai contratar mais de 360 artistas para criar conteúdo digital durante quarentena

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria da Cultura, está com inscrições abertas

para contratar 363 artistas e profissionais osasquenses do segmento da arte e da cultura. Os interessados podem se inscrever gratuitamente até sábado (18).

Os contratados vão desenvolver, dentro de suas respectivas áreas, atividades voltadas às artes cênicas, artes visuais e grafite, artesanato, dança, literatura, música e audiovisual, para oferecer à população ações interativas em formato digital durante o período de isolamento social.

A iniciativa recebeu o nome de “Festival Fique em Casa com Arte Osasco” e contará com conteúdos online interativos publicado nas redes sociais da Secretaria da Cultura e no canal do YouTube, tais como shows, apresentações, contação de história, workshops, palestras, exibição de curtas, exposição de fotografias e dança.

Publicidade

As inscrições podem ser realizadas até às 23h58 de sábado (18), por meio do preenchimento do formulário disponível neste link.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria da Cultura, por meio do e-mail fiqueemcasacomarte@gmail.com ou do telefone (11) 97135-2583.

Confira todas as modalidades:

5 contratações

Exibição de filmes

O contratado fará a exibição de trabalhos (ficção, animação, stop motion, documentários e clipes musicais) realizados entre 2018 e 2020, com duração de 1 minuto (nanometragem) até 30 minutos (curta metragem).

20 contratações

Grafite

Os interessados devem realizar 3 ilustrações e encaminhar em formato digital para exposição virtual, uma das ilustrações será escolhida para ser realizada no programa Taca Tinta.

20 contratações

Apresentação de circo (com 1 integrante)

Apresentação de circo (com 2 integrantes)

Os interessados devem realizar atividades circenses, sendo autorais ou clássicos com o mínimo de 20 minutos de apresentação.

30 contratações

Encontro com o escritor

Contação de histórias

Os interessados podem realizar contações de histórias ou recitar poesias, bem como a leitura de contos e romances autorais cada apresentação deverá conter no mínimo 20 minutos.

40 contratações

Apresentação de dança (com 1 integrante)

Apresentação de dança (com 2 integrantes)

Os interessados vão apresentar 10 coreografias, cada uma contendo no mínimo, 5 minutos de apresentação.

40 contratações

Apresentação de teatro (com 1 integrante)

Apresentação de teatro (com 2 integrantes)

Apresentação de teatro (com 3 integrantes)

Os interessados podem realizar leitura dramática, ou teatro de formas animadas (por exemplo fantoches), com o mínimo de 20 minutos de apresentação.

80 contratações

Apresentação de música DJ

Apresentação de música (com 1 integrante)

Apresentação de música (com 2 integrantes)

Apresentação de música (com 3 integrantes)

As apresentações devem ter no mínimo 30 minutos e podem ser solo, em dupla ou trio.

128 contratações

Monitor de exposição

Fotógrafo

O interessado deve realizar uma sessão ou exposição virtual contendo no mínimo 15 fotografias em alta resolução. Importante considerar os trabalhos realizados entre anos de 2018 e 2020.

Editor de vídeo

Produção

Os inscritos em edição de vídeo e produção terão como objetivo trabalhar o material dos artistas que participarão do Festival.

Workshop/palestra

O interessado deverá compartilhar o seu conhecimento de forma didática com no mínimo 20 minutos. Importante ressaltar que nessa modalidade o interessado pode abordar diversos temas e linguagens, por exemplo, artesanato, capoeira ou uma abordagem mais técnica.