Osasco vai distribuir mais de 70 mil cestas básicas aos alunos da rede municipal

A Prefeitura de Osasco vai distribuir cestas básicas para os mais de 70 mil alunos da rede municipal de ensino a partir de sexta-feira (3). A medida foi anunciada pelo prefeito Rogério Lins como uma forma de complementar a alimentação dos alunos, que ficaram sem a merenda escolar após a suspensão das aulas, devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

“Devido a suspensão das aulas, nós ficamos preocupados com a qualidade alimentar e nutricional das crianças. Por isso, decidimos fazer um contrato com uma empresa para iniciarmos a distribuição dos kits de alimentos”, disse Lins.

A distribuição das cestas básicas será feita pelas escolas do município, que entrarão em contato com as famílias, informando o dia, o horário e a sala em que cada uma delas poderá retirar a cesta básica.

Publicidade

Todos os alunos da rede municipal serão beneficiados com uma unidade da cesta básica. No entanto, a Prefeitura pede que as famílias aguardem as escolas entrarem em contato para evitar aglomeração.