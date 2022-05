Osasco vai ganhar novo ecoponto

A Prefeitura de Osasco anunciou que a cidade vai ganhar um novo ecoponto, local para descarte adequado de materiais para reciclagem (papelão, garrafas plásticas, latas e vidros) e inservíveis, como móveis velhos, sobras de material de construção (em pequenos volumes) e madeiras, além de eletroeletrônicos, pilhas e baterias, entre outros.

Será na Rua José Augusto Antônio, próximo ao campo de futebol da Vila Pestana.

De acordo com a Prefeitura, as obras vão começar no segundo semestre desse ano e devem terminar no primeiro semestre de 2023.

O município conta atualmente quatro ecopontos e quatro miniecopontos.

Confira os endereços em Osaco:

Ecopontos

Jardim Mutinga – Avenida Ônix, 783;

Novo Osasco – Rua Theodoro de Souza Brandão, 1020;

Jaguaribe – Rua Fernando Miolin Filho, 150;

Helena Maria – Rua Belarmino Alves da Silva, esquina com a Rua Walt Disney

Miniecopontos