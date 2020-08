Osasco vai ganhar ônibus “anti-covid”

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), anunciou, na noite desta segunda-feira (10), que a cidade vai testar um ônibus revestido internamente com um tecido antiviral, em mais uma medida de combate à covid-19.

“Em caráter experimental e sem custos ao município, Osasco será a 1ª cidade do Brasil a testar um Ônibus com tecidos antivirais na parte interna do coletivo, que impede a propagação de vírus e bactérias nas áreas de contato”, escreveu Lins nas redes sociais.

De acordo com o prefeito, após o período experimental de sete dias, as empresas de ônibus de Osasco vão ampliar as instalações dos tecidos nas linhas municipais. A empresa responsável pelo projeto é a Rhodia, que possui laudo comprobatório do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).