Osasco vai pagar segunda parcela de R$ 70 do Cartão Merenda em Casa nesta segunda

A Prefeitura de Osasco vai pagar, nesta segunda-feira (15), a segunda parcela de R$ 70 do Cartão Merenda em Casa, que é destinado aos 69.893 alunos da rede municipal de ensino.

O novo crédito será depositado no mesmo cartão já entregue às famílias dos estudantes, que continuarão com as aulas suspensas durante o mês de junho, de acordo com a administração municipal.

O benefício criado pela Prefeitura, além de ajudar na alimentação dos alunos, que estão sem merenda escolar desde o dia 23 de março, quando as aulas foram suspensas devido a pandemia de Covid-19, visa movimentar o comércio local. Mais de 6 mil estabelecimentos de Osasco aceitam o cartão da bandeira “Alelo”.

Publicidade

A primeira parcela do benefício foi creditada no final de maio, quando pais e responsáveis pelos alunos da rede municipal também fizeram a retirada do cartão.