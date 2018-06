Osasco vai receber R$ 4 milhões do governo do estado para pavimentar ruas e avenidas

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), assinou, na quinta-feira, 28, convênio com o governo do estado, que vai destinar R$ 4 milhões para obras de pavimentação de ruas e avenidas da cidade.

A cerimônia aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, com as presenças do governador Márcio França (PSB), secretários estaduais e municipais, deputados e vereadores. No total, os contratos vão liberar R$ 360 milhões para 365 municípios de todas as 16 regiões administrativas do estado.

“Já está em andamento o maior programa de recapeamento de Osasco (prevê a pavimentação de cerca de 100 quilômetros de vias) dos últimos anos. Estamos fazendo com recursos próprios. A assinatura desse convênio vai nos ajudar a pavimentar um número ainda maior de vias na nossa cidade”, disse o prefeito.

O secretário municipal de Planejamento e Gestão de Osasco, Bruno Mancini, explicou que os recursos serão liberados após a abertura de processo licitatório para a contratação da empresa que ficará responsável pelo serviço. “A verba será liberada em três parcelas (20%, 40% e 40%), após a medição da obra.”