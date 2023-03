Osasco vai ter um Centro Dia para pessoa com deficiência

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE) informou via redes sociais que a cidade vai ter um Centro Dia para pessoas com deficiência.

publicidade

A prefeitura já tem o espaço, no Jardim Rochdale (Rua Belo Horizonte, 257) e, inicialmente, o equipamento terá capacidade para atender 80 pessoas com idades entre 18 e 59 anos com todo tipo de deficiência,

De acordo com Lins, o espaço está sendo preparado com toda infraestrututa necessária e acessibilidade e profissionais para para acolher as pessoas.

publicidade

“Muitas famílias que têm um ente querido [com difiência] as vezes deixa de trabalhar ou exerver várias outras atividades porque não tem com quem deixá-lo. Vai ter esse espaço para deixar de manhã, onde ele fará várias refeições balanceadas, participar de oficinas, e, no final do dia, voltar para sua residência, junto com a sua família”, explicou o prefeito.

O primeiro Centro Dia PCD de Osasco deve começar a funcionar ainda neste mês.

publicidade

O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A locomoção do paciente de ida e volta ao Centro ficará a cargo da família.

O Centro Dia para Pessoas com Deficiência terá oficinas para o fortalecimento da autonomia, atividades de convivência grupal, social e comunitária; orientações sobre o exercício de cuidados pessoais; fortalecimento de vínculos e ampliação das relações sociais; apoio e orientação aos cuidadores familiares; acesso a outros serviços no território e a tecnologias assistivas de autonomia e convivência.