Osasco vence Jandira em circuito de futebol regional

A partida válida pela segunda rodada do 1° Circuito Esportivo do Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste de São Paulo) foi realizada no dia 18 de agosto com partida de futebol entre os funcionários públicos das prefeituras de Osasco e Jandira, no Estádio Municipal José Liberatti, Rochdale.

publicidade

Entre os jogadores osasquenses estavam o prefeito Rogério Lins, o secretário de Esporte, Rodolfo Cara, e o chefe de gabinete e ex-jogador da Portuguesa, David Silva. O time osasquense venceu por 2 a 0.

As competições tiveram início no dia 10. Além do futebol, o torneio conta com outras duas modalidades: futsal e vôlei. Segundo a organização, o evento busca promover a integração entre os municípios da região.

publicidade

Ao todo, 11 municípios do Cioeste estão participando: Araçariguama, Barueri, Carapicuíba, Cajamar, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba, São Roque, Pirapora do Bom Jesus, Vargem Grande Paulista e Osasco.