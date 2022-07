Osasco Vôlei anuncia nova equipe para Superliga 2022/2023

O Osasco Vôlei anunciou nessa terça-feira (5) a equipe completa que irá disputar a Superliga 2022/2023 e o Campeonato Paulista de Vôlei.

Os destaques da equipe do técnico Luizomar de Moura são as estrangeiras Malwina Smarzek, polonesa; e Micaya White, norte-americana.

Ao todo, são 17 atletas. Tifanny, Fabiana e Kenya renovaram. Além das estrangeiras, também foram contratadas a ponteira Drussyla, a libero Natinha e a volta da central Adenizia após 7 anos.

A ponteira Silvana, a central Saraelen, a libero Key Alves também seguem no time. A líbero Camila Brait segue no projeto, porém, fora das quadras, já que pretende ser mamãe novamente e vai atuar como embaixadora.

Entre as novidades brasileiras estão as levantadoras Giovana e Maynara, a central Muralha e o trio de ponteiras Duda, Glayce Kelly e Tamara.

Novidades

A oposta polonesa Smarzek tem 1,91 metros de altura e passagens pelo vôlei da Itália e Rússia, além da seleção polonesa. Já a ponteira americana Mycaia tem 1,86 metros de altura e vem direto do time de Cannes, na França. “Osasco é um grande clube, reconhecido mundialmente, e estou muito animada com a oportunidade de jogar no Brasil”, disse Smarzek.

A maioria das atletas já iniciaram os trabalhos no Ginásio José Liberatti. Luizomar aguarda apenas a chegada das estrangeiras e da levantadora Kenya e de Natinha, convocadas para a Liga das Nações.