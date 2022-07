Osasco Vôlei e Seleção do Quênia fazem jogo treino nessa sexta-feira no Liberatti

Osasco Vôlei e Seleção do Quênia fazem jogo treino nessa sexta-feira no...

Na tarde desta sexta-feira (15), as meninas do Osasco Vôlei fazem o primeiro jogo-treino contra as atletas da seleção feminina de vôlei do Quênia, que também são treinadas por Luizomar de Moura e estão treinando em Osasco para o Campeonato Mundial, disputado entre 23 de setembro a 15 de outubro, na Holanda e na Polônia.

O confronto desta sexta-feira será com portões fechados, mas Luizomar programa amistosos entre Quênia e Osasco com portões abertos. Será uma oportunidade de conhecer de perto as atletas africanas e também o novo elenco osasquense que se prepara para a temporada 2022/23.

“É uma alegria e uma honra receber a seleção queniana em Osasco. Desde a experiência no trabalho para a Olimpíada de Tóquio, aprendemos não só a gostar, mas respeitar o empenho, dedicação, humildade e vontade de aprender de todas elas. Isso sem contar a alegria contagiante”, comenta Luizomar.

As 16 quenianas, que chegaram ao Brasil no final de junho, permanecerão em Osasco por cerca de três meses para a preparação para o Campeonato Mundial, torneio em que o Quênia está no Grupo A ao lado da Holanda; Itália, atual campeã europeia; além de Bélgica; Porto Rico; e os também africanos Camarões.

Além da contar com toda estrutura do ginásio José Liberatti e o intercâmbio com o Osasco, a seleção queniana consegue, graças ao Programa de Capacitação de Vôlei da Federação Internacional de Vôlei (FIVB), o Volleyball Empowerment, manter a sequência do trabalho iniciado por Luizomar nos Jogos de Tóquio/21.