Osasco Vôlei encara o Sesc Flamengo hoje (13) no Liberatti

Hoje (13) é dia de clássico na Superliga de Vôlei Feminino. Donas de uma das maiores rivalidades da competição, Osasco e Sesc Flamengo se enfrentam hoje no ginásio Professor José Liberatti pela primeira rodada do returno.

Os ingressos já estão esgotados e para as meninas de Osasco, vale a manutenção do segundo lugar na tabela. No jogo de ida, na primeira fase, as osasquenses venceram o time de Bernardinho por 3 sets a 2, de virada.

O confronto começa às 21h e o SporTV 2 transmite a partida e, novamente, as arquibancadas estarão lotadas no ginásio osasquense.

