Osasco Vôlei pega o São Caetano no Liberatti nesta quinta-feira (16)

O Osasco Vôlei joga no Ginásio José Liberatti nesta quinta-feira (16), às 19h, contra o São Caetano pela Superliga Feminina de Vôlei.

A expectativa é de que o Osasco tenha menos dificuldades para superar o time do ABC.

No primeiro turno, em São Caetano, as comandadas do técnico Luizomar precisaram de cinco sets para conquistar a vitória.

A posição na tabela também aponta para o favoritismo das osasquenses, vice-líderes com 34 pontos (12 resultados positivos e três negativos), diante das adversárias, que ocupam o penúltimo lugar na tabela de classificação, com dez pontos (ganhou três e perdeu 12 partidas).

Mesmo com número favoráveis, a ordem é manter a seriedade de sempre, respeitar o adversário e dar o máximo em quadra.

“É desta forma que trabalhamos. Treinamos muito, estudamos os rivais e, independentemente de quem estiver do outro lado da quadra, a nossa postura em quadra deve ser sempre a de entregar o melhor voleibol possível. Representamos uma cidade apaixonada pela nossa modalidade e por esse time. E vamos sempre honrar os nossos torcedores, a nossa história e o nosso esporte. E faremos isso buscando a vitória, sempre”, completa o técnico Luizomar.