Osasco Vôlei realiza apresentação oficial do novo elenco da equipe

O Osasco Vôlei realiza nesta quinta-feira (20), a apresentação oficial do novo elenco da equipe para a temporada 2024/2025.

O evento, batizado de Osasco Vôlei Experience, promete apresentar as novidades do elenco para nova temporada, como a ponteira Natália Zilio, a central Valquíria Dullius, e a oposta do Azerbaijão, Polina Rahimova, entre as que renovaram com o time, como a oposta Tiffany, a levantadora Giovana e a líbero Camila Brait.

A grande noite de novidades e atrações terá início às 19h30, com abertura dos portões do Ginásio de Esportes Professor José Liberatti (Portão 2) a partir das 19h.

O ginásio, localizado na Praça Lucas Pavão, s/n, no bairro Presidente Altino, em Osasco, promete lotar para receber os fãs do vôlei e conhecer os novos reforços da equipe.

Os interessados em garantir presença no evento precisam retirar os ingressos gratuitamente pelo link da plataforma Sympla.