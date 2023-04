Osasco Vôlei tem primeiro jogo das quartas-de-final nesta sexta-feira (7)

O primeiro jogo da série ‘melhor de três’ do Osasco Vôlei, válido pelas quartas-de-final da Superliga Feminina de Vôlei, será nesta sexta-feira (7) fora de casa.

As comandadas de Luizomar de Moura enfrentam a equipe de Pinheiros no Ginásio Henrique Villaboim, na capital, às 21h.

O segundo e o terceiro jogo (se necessário) serão em Osasco, no Ginásio José Liberati, já que o time osasquense se classificou na frente do clube paulistano.

A segunda partida será no dia 11 de abril, também às 21h e a terceira, se ocorrer, será no dia 14. Se alguma equipe vencer os dois primeiros jogos, não haverá necessidade do terceiro.