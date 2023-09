Osasco Vôlei vai até Sorocaba hoje (15) defender sua invencibilidade no Campeonato...

Após derrotar o Barueri por 3×0 no José Corrêa na última terça-feira (12), o Osasco Vôlei joga fora de casa novamente nesta sexta-feira (15). O time vai defender sua invencibilidade no Campeonato Paulista de Vôlei em Sorocaba, contra as donas da casa.

O líder do campeonato entra em quadra às 20h30 no Sesi Sorocaba (Rua Duque de Caxias, 494).

O jogo será transmitido pelo canal Poder Sports no YouTube https://youtube.com/live/3ZpjcLPWjf0?feature=share.

