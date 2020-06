Osasco voltará a ter Velório no Helena Maria em 2021

A Prefeitura de Osasco anunciou que foi iniciada nesta sexta-feira (19), a construção do novo Velório Municipal da Zona Norte, na Avenida Presidente Costa e Silva, 715, Helena Maria, que deve ser inaugurado no primeiro semestre do ano que vem.

De acordo com projeto, serão seis salas para velação, recepção, sala para arrumação dos corpos, sala de administração, sanitários feminino, masculino, um para pessoas com deficiência e outro para funcionários, fraldário, almoxarifado, além de um espaço reservado para lanchonete.

Há quase 10 anos existia um velório no mesmo local, mas o prédio foi interditado e depois demolido, após uma enchente.

“[O novo velório do Helena Maria] É uma reivindicação antiga dos moradores, porque hoje todos os velórios acontecem lá no Bela Vista, que fica distante daqui”, declarou o prefeito Rogério Lins (PODE).

Bela Vista

Em 2019, a administração municipal entregou a reforma completa do Velório Municipal do Bela Vista. O prédio passou por manutenção no telhado, recebeu nova sinalização indicativa, pintura geral, adequação de salas e painel com informações sobre os sepultamentos, novos ventiladores e manutenção hidráulica.