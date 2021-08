Osasquense Abner Teixeira conquista bronze no boxe em Tóquio

O osasquense Abner Teixeira conquistou a medalha de bronze no boxe, na manhã desta terça-feira (3), nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O atleta da categoria peso pesado (91kg) chegou até a semifinal, mas foi derrotado pelo cubano Julio La Cruz, que segue na disputa pelo ouro.

Como não há competição pelo terceiro lugar no boxe, Aber Teixeira garantiu a medalha de bronze, sendo a 14ª medalha conquistada pelos atletas da Seleção Brasileira até o momento. Quem também levou bronze para casa foi a tenista Laura Pigossi, que ingressou no esporte nas escolinhas de Osasco.

Políticos e personalidades de Osasco, como o secretário de Emprego, Trabalho e Renda, Gelso Lima, e o ex-prefeito e deputado estadual Emidio de Souza (PT), celebraram a vitória. “Parabéns pela conquista, Abner! Mais um atleta que coloca o nome da nossa cidade no pódio”, declarou Emidio, nas redes sociais.

“Hoje é um dia especial para Osasco porque o osasquense Abner Teixeira fez história e conquistou a primeira medalha olímpica na história do boxe para o Brasil. É um orgulho para o nosso país e sobretudo, para a nossa cidade, que tem seu sangue! Parabéns ao Abner, e em nome dele cumprimento a todos os atletas que levam o nome do Brasil no peito. É por exemplo assim que nós, brasileiros, queremos ser lembrados”, declarou Gelso Lima.

