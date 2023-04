Osasquense campeã de jiu-jitsu se prepara para Campeonato Brasileiro

A atleta osasquense de jiu-jitsu, Natália Russa participou do Arnold Sports Festival South America, no Expo Center Norte, em São Paulo, e sagrou-se campeã no Submission Circus, na categoria faixa marrom e preta até 60 kg.

A competição foi realizada no última final de semana, dias 14 e 15 de abril. No domingo, ao participar do Submission Circus, a osasquense subiu ao pódio com facilidade após sua adversária desistir da luta após a pesagem.

No início do mês, a atleta competiu do Rio International Open IBJJF Jiu-jitsu NO-GI Championship, no Parque Olímpico de Deodoro, no Rio de Janeiro, e conquistou medalha de prata na categoria leve, adulto e absoluto, e medalha de bronze no absoluto.

Natália é representante do Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco. “Passei por uma lesão em 2021. Estava operada da coluna. Não consegui competir em alguns campeonatos importantes. Graças a Deus já estou recuperada e esse ano eu que vou descer a lenha. Agradeço todo apoio da família e da Serel”, disse Natália.

Os próximos desafios da atleta serão no Campeonato Brasileiro, no dia 1º de maio, em Barueri, e o Abu Dhabi Combat Club Fighting World Championshi, considerado o maior campeonato de grappling do mundo, em julho, sem local definido.