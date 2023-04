Osasquense conquista medalha de prata em campeonato de montanhismo em Campos do Jordão

Osasquense conquista medalha de prata em campeonato de montanhismo em Campos do...

Luciana de Paula, atleta de montanhismo de Osasco, conquistou a medalha de prata no Circuito KTR Series Brasil, realizado em Campos do Jordão no dia 22 de abril.

A atleta é Integrante do programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer de Osasco. Na prova, além da medalha de prata, também recebeu R$ 700 e um prêmio em produtos de seus patrocinadores no valor de R$ 500.

Cerca de 800 atletas de 35 cidades participaram da competição.

Luciana competiu na prova de 12 km, com um desnível positivo de +600 m.

Segundo a organização, o percurso é ideal para atletas que preferem corridas de montanhas rápidas.

A montanhista agora espera alcançar o primeiro lugar no pódio e assumir a liderança do Ranking KTR Brasil na próxima etapa, em Passa Quatro, Minas Gerais.