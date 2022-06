Osasquense Danilo Lewis participa de Campeonato de Motovelocidade nos EUA

O motociclista osasquense Danilo Lewis, contemplado com o Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) da Prefeitura, está participando do Campeonato Nacional Americano, o “MotoAmerica”, nos Estados Unidos.

Danilo está participando das etapas nos EUA desde o dia 8 de abril, quando deu início às competições, em Austin (Texas), e que seguem até dia 25 de setembro, em Alabama. Lewis também participará do SBK Brasil nas três etapas finais, que serão disputadas dia 23 de outubro em Brasília, 20 de novembro em Goiânia (GO) e a final em Interlagos (SP), dia 18 de dezembro.

Atualmente, o piloto disputa em duas categorias, na Stock 1000, onde está na 8ª colocação, e na copa Superbike (que são os pilotos de Stock que largam junto com as SBK). Mesmo sem competir na primeira etapa por ter estourado o motor de sua moto no segundo treino, conseguiu empate na liderança.

O piloto é considerado veterano e já tem um currículo vasto de vitorias. Iniciou a carreira em 2003 no Motocross, com participações em Campeonatos Regionais, Cardeli, Arena Cross, Paulista e Brasileiro. Em 2006 consagrou-se Campeão Brasileiro SM Junior. Daí por diante foram diversas conquistas, os mais recentes em 2019, de vice-campeão Latino Americano Cat; SBK Pró e Campeão Paraibano. Em 2021, na EvoCup 400 Super venceu as três etapas finais do SBK Brasil 2021, Curitiba, Potenza e Interlagos.

Além de Danilo, sua irmã Gabrielly Lewis, também representante do Bolsa Atleta osasquense, participou no domingo (19), do SBK Brasil em Interlagos, São Paulo, conquistando o 3º lugar.

“Ainda restam seis etapas e vamos com tudo para cima desses dois títulos. Agradeço todos os patrocinadores, ao prefeito Rogério Lins e ao secretário de Esportes, Rodolfo Rodrigues Cara”, mencionou Danilo Lewis.

“Estamos na torcida pelos irmãos osasquenses da motovelocidade. Tenho certeza de que realizarão grandes corridas e alcançarão vários pódios”, ressaltou o secretário de Esportes, Rodolfo Rodrigues Cara.

Além do apoio da Serel, os pilotos contam com a força de sua família, que está envolvida na modalidade há décadas. Os filhos de Regina Lewis e de Carlos Eduardo da Silva, chefe da equipe Tecfil, além de outros quatro irmãos praticam a modalidade.