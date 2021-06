Osasquense de 16 anos é morta a tiros pelo ex-namorado, que não aceitava fim do relacionamento

A jovem moradora de Osasco Thalya Hellen, de 16 anos, foi morta a tiros pelo ex-namorado Tayan Alves, 24, na noite desta terça-feira (15). A vítima havia terminado o relacionamento há uma semana com o rapaz, que não aceitava o fim.

Eles ficaram juntos há pouco mais de um ano. Segundo o irmão da adolescente, ela não aguentava mais os ataques de ciúmes de Tayan. “Ele tinha ciúmes quando ela estava muito perto dos amigos dela”, disse o irmão de Thalya, à reportagem exibida no “Balanço Geral”, da Record TV, na manhã desta quarta-feira (16).

O irmão da vítima afirmou ainda que Tayan teria feito várias ameaças aos amigos da jovem. Sem aceitar o término do namoro, o rapaz mandava mensagens pedindo para se encontrar com a ex.

Na noite do crime, o pai e a madrasta decidiram levar Tayan até a casa de Thalya, que fica em Osasco. Ela estava sozinha e foi convencida a conversar com o ex-namorado no apartamento onde ele mora, na Lapa.

O casal se trancou no quarto de Tayan para conversar. Poucos minutos depois, o pai e a madrasta do rapaz ouviram os disparos e correram para o quarto, onde encontraram Thalya e Tayan no chão. Ele atirou contra a ex-namorada e tentou tirar a própria vida.

Thalya morreu no local. Já o ex-namorado foi socorrido com vida. Ele teve a prisão decretada, mas está internado em estado grave e sob escolta policial. A polícia vai investigar como o rapaz conseguiu a arma usada no crime.

