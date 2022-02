Osasquense é bicampeão brasileiro de levantamento de peso

O atleta Rogério Almeida de Sousa, de 26 anos, representante da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer de Osasco, conquistou o bicampeonato brasileiro de supino (levantamento de peso), na categoria 105 kg.

A competição aconteceu em São Bento do Sul, Santa Catarina, entre os dias 18 e 20 de fevereiro. Rogério disputou as provas do Powerlifit & Bench Press ao lado de outros 169 atletas.

Souza também é o atual recordista do Sul-Americano (2021) na categoria 105 Kg, realizado em Guayaquil, no Equador. “É uma honra representar Osasco, ainda mais uma cidade que apoia seus atletas. Vou treinar para ser um dos melhores do mundo e elevar o nome do município na modalidade”, disse o atleta osasquense.

“Parabéns ao atleta, que está fazendo uma belíssima trajetória no supino. Tenho certeza que terá grandes conquistas”, elogiou o secretário Rodolfo Rodrigues Cara.

As próximas competições serão o Campeonato Brasileiro de Supino, em março; o Arnald Classic 2022, em abril; e o Campeonato Sul-Americano, em setembro.