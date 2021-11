Osasquense é campeã brasileira de xadrez

A osasquense Julia Alboredo conquistou o título do Campeonato Brasileiro Feminino de Xadrez, em Cuiabá, no Mato Grosso. A cidade sediou também o Brasileiro Absoluto (masculino). As disputas nas duas categorias ocorreram entre os dias 29 de outubro e 4 de novembro.

publicidade

No campeonato feminino, a jovem de Osasco levou o título em critério de desempate contra Juliana Terão. “Atingir normas no xadrez não é fácil, pois é quando o enxadrista atinge a marca dos 2.500 pontos de rating e consegue três performances (desempenhos) acima de 2.600 em eventos internacionais e com a participação de grandes mestres”, explicou Wagner Madeira, professor e mestre Fide.

Além de Julia, que conquistou o título inédito, com 9.5 pontos em 11 possíveis (oito vitórias e três empates), também participaram das disputas os osasquenses Eliana Souza, Vitor Carvalho e Renato Quintiliano.

publicidade

A veterana Eliana Souza fez 5.5 pontos em 11 possíveis, entre 47 participantes, classificando-se em 20º lugar. Vitor Carvalho, atual campeão do absoluto sub-14, somou 5.5 em 11 possíveis e conquistou 74 pontos de rating internacional.

Renato Quintiliano, professor da modalidade na escola de Xadrez de Osasco e Mestre Internacional, ficou em 13º lugar, com 7.5 pontos. No mês de janeiro o enxadrista venceu o torneio relâmpago online, realizado na plataforma Chess.com, que contou com a participação de 306 enxadristas de todo o Brasil.

publicidade

Todos os enxadristas fazem parte da Escola de Xadrez França Garcia e do Bolsa Atleta, programa oferecido pela Prefeitura de Osasco. “Isso mostra que a demanda de força dos enxadristas brasileiros estava represada, precisando apenas de oportunidade para se manifestar. Se o modelo de formato ‘Aberto’ vingar nos próximos anos, o xadrez brasileiro tem muito a ganhar”, avalia Wagner Madeira.

O secretário de Esporte Rodolfo Rodrigues Cara enalteceu os bons resultados de Júlia no xadrez. “Recentemente ela participou da Copa de Xadrez realizada na Rússia, uma das maiores competições do gênero, tudo conquistado por mérito e persistência. Parabéns à enxadrista por mais um título”, elogiou o secretário de esporte,

Em dezembro, Julia embarca para a Europa, onde irá disputar uma série de torneios em busca de novas normas.

DADOS DO CAGED// Osasco é uma das líderes em geração de vagas de emprego no estado