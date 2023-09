Osasquense é ouro no jiu-jitsu

O osasquense Bayron Rezende competiu no The Mat Fight, em Jandira, e foi campeão em todas as categorias da competição de jiu-jitsu. A disputa foi realizada no domingo (10).

publicidade

Beyron concorreu nas faixas marrom/pesadíssimo, marrom/absoluto, marrom/pesadíssimo (NOGI) e marrom/absoluto (NOGI). Participaram das competições 70 atletas de 10 municípios.

Em julho, o atleta foi vice-campeão (categoria pesadíssimo, faixa marrom, com kimono) de jiu-jitsu em disputas do Campeonato Brasileiro no Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista.

publicidade

Rezende integra o programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) da Prefeitura de Osasco. “Sou muito grato à Serel e a meus patrocinadores pelo apoio”, disse o atleta.

publicidade