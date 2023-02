Osasquense Ester Pellegrini participará do concurso Pequena Miss Brasil

A osasquense Ester Pellegrini Amâncio, de 8 anos, representará a Grande São Paulo no concurso de beleza Pequena Miss Brasil. O evento será realizado nos dias 17 e 18 de março, em Curitiba, no Paraná.

A garota vai homenagear a cidade de Osasco com um traje típico especial e disputará o título de Pequena Miss Brasil com mais de 40 candidatas de várias regiões. Esta será a 4ª edição de um dos principais concursos de beleza do país.

Com apenas 8 anos de idade, Ester conta com 16 títulos de beleza, além de ter o reconhecimento da Câmara Municipal de Osasco, com a qual participou de um projeto social em 2021. Com o apoio da mãe, Veronyca de Andrade Pellegrini, a menina ingressou no ramo da moda e beleza aos 3 anos e sonha em levar o nome de Osasco a lugares altos.

