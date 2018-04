Osasquense Felipe Mestre é vice-campeão da etapa americana da PES League

Foi realizada , sábado (31), em Buenos Aires, Argentina, a etapa presencial do da PES League, circuito oficial de esports (esportes eletrônicos) do jogo Pro Evolution Soccer 2018, que teve o osasquense Felipe Mestre “Fmestre12” como vice-campeão no “1V1”. A próxima qualificatória acontecerá , ainda no primeiro semestre, em Berlim, na Alemanha.

Publicidade

No modo individual, participaram da competição 20 ciberatletas, sendo 6 deles brasileiros. Disputaram pelo Grupo A o jogador Henrique “Henrykinho” Mesquita, atual campeão brasileiro do game, e Emerson “Ghalbim_pes”. No Grupo B jogou Vitor “MITO NOWITZKI” Abdalla; No Grupo C o Brasil foi representado pelo osasquense Felipe Meste. Por fim, GuiFera, atual campeão mundial, e Valber “valber_nitroxx” Mendes foram os competidores brasileiros no Grupo D.

Na fase de grupos, Henrykinho e Fmestre12 se classificaram para o “mata-mata”. Ghalbim_, MITO NOWITZKI , valber_nitroxx e GuiFera acabaram ficando pelo caminho.

Nas quartas de final, Fmestre12 competiu com MelianTheKing02, enquanto Henrykinho enfrentou o italiano e atual vice-campeão mundial, Ettore “Ettorito97” Giannuzzi. Os dois avançaram e se enfrentaram nas semifinais, com a vitória de Fmestre12.

Na grande final do “1×1”, Fmestre12 foi derrotado por Jeremy “TioMit_PW” Bruniaux por 4 a 0, francês que também venceu a primeira etapa presencial do PES, o Asia Round.

PES League Cooperativo

No modo cooperativo, que aconteceu pela primeira vez presencialmente, o time brasileiro TopPesBrasil, formado pelo trio Fernando “BuzzPes”, Wellington “Nego_jr07” e Josiel da Silva, consagrou-se como vice no campeonato. O time perdeu para a equipe francesa do Neo_eSports.