Osasquense Júlia Alboredo conquista 4º lugar em torneio de xadrez na Holanda

A enxadrista e mestre internacional Júlia Alboredo, contemplada pelo programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, ficou em quarto lugar no torneio Tata Steel Chess, disputado na cidade de Wijk Aan Zee, situada ao norte da Holanda. A competição foi realizada no mês de janeiro.

O torneio reúniu 10 enxadristas e todos se enfrentaram entre si. Após finalizar as 9 rodadas, a representante osasquense terminou em quarto lugar após marcar 6 pontos, permitindo que ela conquistasse mais 21.2 pontos de rating FIDE, marca que a colocou novamente como a melhor enxadrista do Brasil.

“Júlia é uma enxadrista exemplar e conhecida no país inteiro. Sua determinação e talento a colocou entre as melhores do Brasil”, comentou o secretário de Esporte, Rodolfo Cara.

O Tata Steel Chess é um dos torneios de xadrez mais tradicionais do mundo e é realizado anualmente no mês de janeiro.