Osasquense levanta 220 kg no supino e vence Brasil Trading Fitness

O atleta Adriano Mutante, de 38 anos, representante da Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, foi campeão do Brasil Trading Fitness, ao levantar 220 kg no supino. A competição foi realizada no domingo (20).

publicidade

Com esse título, a somatória subiu para 176 vitórias. Em setembro deste ano, Adriano foi campeão pan-americano de Bench Press, realizado em Praia Grande, no litoral paulista, competindo com outros dois atletas na categoria open (110 a 125 kg). Ele conquistou o título ao levantar 210 kg. O segundo e o terceiro colocados levantaram 170 kg.

Em julho o atleta foi tricampeão da modalidade Bench Press no Campeonato Brasileiro de Bench Press (categoria Supino Raw), também realizado no litoral paulista. Na ocasião competiu com dois outros atletas na categoria de 110 kg a 125 kg, conquistando medalha de ouro.

publicidade

Além do tricampeonato Brasileiro de Bench Press, há os títulos de tricampeão paulista conquistado no início deste ano, após levantar 220 quilos, trinta a mais que seu adversário, e 2º maior atleta coeficiente de Bench Press. Ou seja, o atleta consegue levantar mais que o próprio peso corporal. Em 2021, foi eleito o melhor atleta Bench Press pela Federação GPC Brasil.

“Quero agradecer a Prefeitura e a todos que depositam confiança no meu trabalho. Agora estou focado nos treinos para que eu possa ganhar o Campeonato Paulista e me classificar para o mundial de 2023”, comentou Adriano.

publicidade

O supino é um exercício físico voltado principalmente para o treinamento dos músculos peitorais. Nas competições, algumas regras variam de acordo com a categoria, como por exemplo tirar a cabeça do banco ou ficar na ponta do pé, aumentando o grau de dificuldade.