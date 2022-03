Osasquense Marcio Alicate conquista 4 medalhas de ouro em torneio de Jiu-Jitsu nos EUA

Aos 37 anos, o osasquense Marcio Pires Junior, Alicate, como é conhecido no circuito norte-americano de Jiu-Jitsu, brilhou nos últimos dias ao conquistar quatro medalhas de ouro no New Orleans Open 2022.

O atleta venceu todos os rivais na competição, com e sem kimono. Foram oito lutas disputadas e quatro ouros conquistados ao fim do torneio. “A sensação é de missão cumprida, foi um campeonato difícil, muitas lutas duríssimas. Voltei para casa com a sensação de missão cumprida”, comemorou Alicate.

Natural da cidade de Osasco, o lutador já conquistou diversos Opens no circuito norte-americano apenas neste ano. Além do New Orleans Open, Marcio Alicate também brilhou em Austin, Oklahoma e Atlanta.

Questionado sobre a fase que vive após todas as dificuldades que passou em tempos de pandemia, o lutador revelou que busca melhorar ainda mais. “Acredito que minha melhor fase foi em 2018 quando ainda era faixa-marrom, me tornei campeão do Pan de kimono e do Mundial sem kimono. Nesse mesmo ano me tornei o número 1 do Ranking da IBJJF em uma categoria com mais de mil atletas, foi um ano maravilhoso. Depois de todas as circunstâncias do covid, estou voltando agora, estou com a cabeça muito boa e confiante no que quero, espero retomar a melhor fase”, contou o lutador.

Marcio foi o lutador que mais disputou competições no ano de 2018, segundo levantamento da IBJJF. Competindo em praticamente todos os fins de semana, o lutador espera manter a frequência nos torneios, e os títulos para voltar ao topo. Atualmente em San Antonio, no estado do Texas, onde treina e vive com a esposa, o atleta espera continuar aumentando a coleção de medalhas e conquistar em 2022 o mais almejado dos títulos para um atleta profissional de Jiu-Jitsu.

“Pretendo continuar em busca de mais títulos, almejando o primeiro lugar no Ranking da IBJJF, fato que está muito perto, levando em consideração que já estou em segundo lugar, mas o foco principal é o Mundial No-Gi na faixa-preta, título esse que está muito perto, em 2019 terminei em terceiro, em 2021 acabei perdendo na final e ficando em segundo, neste ano de 2022 espero chegar em primeiro”, finalizou o faixa-preta.