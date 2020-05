Osasquense MC Guimê fará live direto da Arena Corinthians no sábado (9)

O funkeiro de Osasco MC Guimê também entrou na onda das lives e anunciou que vai comemorar seus 10 anos de carreira em transmissão ao vivo direto da Arena Corinthians, no sábado (9), a partir das 14h.

O show intitulado #MCGuimeNaCasaDoPovo será transmitido no canal oficial do funkeiro no YouTube e contará com o apoio do Sport Club Corinthians Paulista, do Camarote FielZone e do estúdio ONErpm Brasil.

O repertório será escolhido pelos fãs nas redes sociais de Guimê, que já prometeu incluir “relíquias” e muitos sucessos de sua carreira.

“Vai ter live do Guimê sim! Já comenta qual música não pode faltar. E olha que são muitas músicas, ein? Conto com vocês assistindo e cantando comigo aí da casa de vocês”, disse o funkeiro.

O evento conta ainda com apoio da marca de roupas fitness Fit By Culture e da Ousadia Drink, linha de bebidas alcoólicas da Arbor Brasil.