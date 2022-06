Osasquense Núbia Pimentel é campeã mundial de Fisiculturismo

A fisiculturista Núbia Pimentel Prudêncio, integrante do bolsa atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) de Osasco, conquistou o título de campeã mundial de fisiculturismo. O campeonato foi realizado nos dias 17 e 18 de junho, no México.

publicidade

Núbia é a atual bicampeã sulamericana da modalidade. Em 2020 competiu no Sulamericano, realizado no Brasil, e conseguiu o bicampeonato. Em 2016 conquistou, além do vice-campeonato da competição do Mercosul, o Sulamericano do Peru.

A próxima competição da atleta será o Mister Universo, que acontecerá em outubro de 2022, na Inglaterra. “Sinto-me honrada por Deus e por ter representado Osasco mais uma vez. Eu afirmo que foi algo sobrenatural. O Senhor nos sustentou e honrou em todo o tempo e em cada detalhe”, comemorou a atleta.

publicidade

“Temos excelentes atletas que representam Osasco e o nosso país. Núbia, formada em Educação Física, ingressou no Fisiculturismo em 2014 e tornou-se um exemplo claro de que, com trabalho e dedicação, podemos chegar ao topo. Parabéns a atleta e a equipe envolvida”, disse o secretário de Esporte, Rodolfo Rodrigues Cara.