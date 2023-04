Osasquense participa de competição de motovelocidade no Autódromo de Interlagos

Aos 19 anos, a motociclista osasquense Gabrielly Lewis participou da segunda etapa do Superbike na categoria 400 Cup, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A competição foi realizada no dia 9 de abril.

A piloto, que é representante do programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, largou em 1ª posição, mas como sofreu uma queda nos treinos, sua moto apresentou problemas no freio e ela finalizou a corrida na quinta colocação.

“Consegui fazer uma corrida bem disputada do início ao fim, chegando na quinta colocação por conta que, na última curva, os motovelocistas frearem muito forte e precisei frear com toda força para não bater na traseira do outro piloto”, contou a atleta.

“Nossa atleta na primeira etapa do campeonato, realizada em fevereiro, finalizou em 1º lugar. Com certeza será questão de acertar a moto para que volte às primeiras posições”, disse o secretário de Esporte, Rodolfo Rodrigues Cara.