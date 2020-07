Osasquense que viralizou com vídeo emocionante manda bolo de presente a apresentador da Record

Mariana Sales, a osasquense que emocionou a internet com um vídeo que viralizou que mostra carinho e simplicidade com a reação de um dos filhos dela, Paulo Henrique, de 14 anos, ao saber que ganharia um celular de presente, está num novo projeto após ficar desempregada. Ela está iniciando a venda de bolos e um deles foi especial: enviado ao apresentador Reinaldo Gottino, do “Balanço Geral”, da Record TV, um dos que se emocionaram com o vídeo.

Gottino abriu o apetitoso bolo e agradeceu pelo mimo enviado pela moradora de Osasco no programa desta segunda-feira (27). “A Mariana juntou dinheiro durante três anos para dar um presente para o filho, o Paulo, fazendo 14 anos. Três anos juntando dinheiro…”, destacou o apresentador do “Balanço Geral”.

“E quando a gente foi fazer a reportagem descobriu que a Mariana tinha acabado de perder o emprego, mesmo sendo uma boa funcionária. É que a empresa começou a cortar tudo. Ela trabalhava no setor de limpeza e a empresa, por conta da pandemia, fez cortes. Ela está de aviso prévio, nos últimos dias de trabalho, vai ficar desempregada nos próximos dias. E mesmo assim ela não desistiu de fazer a surpresa para o filho”, comentou Reinaldo Gottino.

No vídeo que viralizou, Mariana surpreende o filho Paulo Henrique, que vai completar 14 anos, e sempre pediu um celular de presente. “Eu falei pra ele ‘espera porque quando a mamãe puder, mamãe dá’. Hoje a mamãe pode. Eu me emociono porque trabalho e ralo muito e só peço que ele seja obediente”, diz a mãe do garoto, que não consegue conter as lágrimas quando descobre que vai ter o seu sonho realizado.

Com o sucesso do vídeo, Mariana recebeu outras ofertas de emprego, mas planeja utilizar o dinheiro da rescisão no sonho de montar uma loja de bolos. “É um sonho muito antigo, viu. Sempre falo para as minhas colegas que ainda vou montar uma lojinha pra mim”, declarou, à reportagem da Record TV. O Visão Oeste deseja muito sucesso a esta guerreira na nova empreitada!